Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Betrunkener Fußgänger läuft gegen Pkw

Melle (ots)

Ein 56-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit einem Peugeot die Hauptstraße in Richtung Herbkestraße. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Am Lindenplatz" fuhr er gegen 08.55 Uhr an einem parkenden Pkw vorbei und als er wieder einscherte, lief plötzlich ein Betrunkener gegen das Heck seines Wagens. Der 46-jährige Fußgänger zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Mann konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

