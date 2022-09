POL-WES: Moers - Medizinische Produkte gestohlen

Voerde (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Schleusenstraße in Spellen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige Voerder gegen 14.25 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Schleusenstraße in Richtung Weseler Straße. Kurz vor dem Einmündungsbereich fuhr er auf einen Lkw auf, ...

mehr