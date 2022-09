Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindergarten - Scheibe eingeschlagen - Fahrrad gestohlen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Kindergarten

Alsfeld. Ein Kindergarten in der Straße "Zum Sportplatz" in Berfa war in der Nacht zu Freitag (23.09.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie ein Fenster gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere, hebelten Spinde auf und durchsuchten die Räumlichkeiten . Mit Diebesgut, darunter unter anderem eine geringe Menge Bargeld, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Alsfeld. Die hintere Scheibe eines schwarzen Audis schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (24.09.) ein und verursachten dadurch rund 500 Euro Sachschaden. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger ein Portemonnaie aus einer auf der Rücksitzbank abgestellten Handtasche. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße "Am Holzberg" abgestellt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Mücke. Auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Merlau sicherte eine 16-Jährige am Samstagmorgen (24.09.), gegen 8.25 Uhr, ihr Mountainbike des Herstellers "Ghost" in den Farben hellblau, weiß und neon-orange an einem dortigen Gitterzaun. Ein aufmerksamer Zeuge konnte kurze Zeit später einen unbekannten männlichen Täter dabei beobachten, wie er das Kettenschloss aufbrach und auf dem Fahrrad flüchtete. Der circa 25- bis 30-jährige Täter wird von dem Zeuge wie folgt beschrieben: er trug einen weitgeschnittenen, hellgrauen Jogginganzug mit Kapuzenjacke und führte eine weiße Umhängetasche mit orangenem Schriftzug mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Gewaltsam schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (25.09.) ein Toilettenfenster eines Vereinsheims im Sielweg in Leusel ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen die Einbrecher nicht in das Objekt ein und flüchteten aus bislang nicht bekannten Gründen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

