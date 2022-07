Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Garage

Lippe (ots)

(MO) In der Nacht auf den 08.07.2022 hebelten unbekannte Täter die Holztür einer Garage in der "Heldmanstraße" in Bad Salzuflen - Schötmar auf und verschafften sich somit Zutritt zu dieser. Anschließend flüchteten die Täter augenscheinlich ohne Beute. Zeugen, denen zur Tatzeit in der "Heldmanstraße" verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell