POL-LIP: Detmold - Alleinunfall mit Pedelec

(MO) Am 08.07.2022 um 21:30 Uhr befuhr eine 86-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Pedelec die "Theodor-Heuss-Straße" in Detmold in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei kam sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, zu Fall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold

