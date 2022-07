Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(MO) Am 08.07.2022, gegen 15:10 Uhr, befuhr eine 56-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Peugeot den "Birkenweg" in Horn-Bad Meinberg - Leopoldstal. Als sie erkannte, dass ein Pkw vor ihr offensichtlich rückwärts einparken wollte, hielt sie ihren Pkw an. Anstatt einzuparken, fuhr das andere Fahrzeug jedoch mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen ihres. Nach dem Zusammenstoß stiegen Fahrer und Beifahrer aus und begutachteten den Schaden am Fahrzeug. Anschließend stiegen sie, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, in ihr Fahrzeug und flüchteten vom Unfallort. Durch den Aufprall wurde die Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold.

