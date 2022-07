Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lippe (ots)

(MO) Am 09.07.2022, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern aus Bad Salzdefurth die "Brüntruper Straße" in Blomberg - Cappel. Auf der kurvenreichen Strecke kam der Gruppe das Wohnmobil eines 80-jährigen Blombergers entgegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Wohnmobil und dem Motorrad eines 66-Jährigen. Der nachfolgende 63-jährige Motorradfahrer musste so stark abbremsen, dass er mit seinem Motorrad zu Fall kam. Beide Motorradfahrer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell