Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Physiotherapiepraxis.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.07.2022) brachen Unbekannte in eine Physiotherapiepraxis in der Straße "Auf der Heide" ein. Sie hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden unter anderem ein Computer, zwei Klimageräte und etwas Bargeld. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter der 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell