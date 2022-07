Polizei Lippe

POL-LIP: Korrektur Ort: Horn-Bad Meinberg. Einbruchserie - Umfangreiche Ermittlungen führen zum Erfolg.

Lippe (ots)

In den vergangenen Monaten kam es im Bereich Horn-Bad Meinberg und Leopoldstal zu einer Serie von Einbrüchen in Schulen und zu diversen Fahrzeugaufbrüchen. Hierbei entwendeten die Täter unter anderem elektronische Geräte wie Laptops und Beamer. Durch die intensive polizeiliche Ermittlung gerieten zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) in das Visier der Ermittler. Zudem wurde einer der Jugendlichen zuletzt durch die Polizei auf frischer Tat festgenommen. Zeitnah wurden deren Wohnungen durchsucht und die Tatverdächtigen vernommen. Hierbei gelang es den Kriminalbeamten den Einbrechern ein Geständnis zu entlocken. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. In Kürze werden sich die beiden Jugendlichen für ihre Taten verantworten müssen.

