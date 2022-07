Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Anhänger beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (5. - 6. Juli 2022) einen am Straßenrand der Westerfeldstraße abgestellten Anhänger beschädigt. Anstatt den Schaden zu melden und zu regulieren, machte sich der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug aus dem Staub. An dem Anhänger, der in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

