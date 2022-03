POL-DO: Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der A 44 bei Werl lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0372 Zwei Einbrecher entdeckte eine 25-jährige Dortmunderin am Montag (28.03.2022) während der Tat in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße in Dortmund. Die Mieterin kehrte gegen 10:45 Uhr zurück in das Haus und hörte vor der Wohnungstür verdächtige Geräusche. Sie störte die Einbrecher. Beide Männer ...

mehr