Polizei Dortmund

POL-DO: 83-Jährige um vierstelligen Bargeldbetrag betrogen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0374

Ein unbekannter Täter gab sich am Montagmorgen (28. März) als angeblicher Handwerker aus. Der Betrüger gelang so in die Wohnung einer 83-jährigen Dortmunderin und brachte sie um einen vierstelligen Bargeldbetrag. Nun sucht die Polizei Zeugen - und warnt erneut vor den Betrügern.

Gegen 11.10 Uhr klingelte es bei der Seniorin an der Wohnungstür in der Mechtildstraße in Dortmund. Vor der Tür ein angeblicher Handwerker, welcher den Stromzählerstand der Seniorin kontrollieren müsse. In der Wohnung fertigte er dann über einen längeren Zeitraum Fotos von verschiedenen Leitungen.

Als die Dortmunderin die Geduld verlor, schickte sie den Betrüger aus ihrer Wohnung und ging in den Keller. Jedoch verließ der angebliche Handwerker nicht das Wohnhaus sondern ging den Hausflur hinauf. Als die Seniorin aus dem Keller zurückkam, stürmte der Betrüger aus ihrer Wohnung und flüchtete auf einem E-Roller.

In der Wohnung bemerkte die 83-Jährige schnell das Fehlen des Bargelds.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Person bemerkt haben. Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: ca. 178 cm groß, schlank, kein Bart, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare, trug unter anderem ein grau/beige-kariertes Hemd. Weiterhin soll er nach Zeugenangaben einen leichten Akzent haben. Er entfernte sich von der Tatörtlichkeit mit einem E-Roller in Richtung Norden (Konradstraße). Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Immer wieder müssen wir als Polizei Dortmund über Betrugsmaschen wie die aktuelle berichten. Über versuchte Taten, viel schlimmer aber noch über vollendete. Gerade ältere Menschen werden dabei teils um ihr gesamtes Erspartes gebracht. Immer wieder warnt die Polizei daher vor diesen Maschen - mit Pressearbeit, Kampagnen in den Sozialen Medien und Informationsveranstaltungen. Hier finden Sie zusammengefasst noch einmal die wichtigsten allgemeinen Präventionstipps:

Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, oder eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte.

Betrüger begeben sich noch immer gerne über das Telefonbuch auf die Suche nach potenziellen Opfern. Sie halten Ausschau nach Namen, die auf ältere Personen schließen lassen. Überlegen Sie, in welchem Umfang Sie noch im Telefonbuch vertreten sein müssen. Vielleicht ist es sinnvoll, zumindest den Vornamen löschen zu lassen.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn eine verdächtige Person an Ihrer Tür oder in Ihrer Wohnung aufgetaucht ist - egal, ob Sie den Betrug erkannt haben oder schlimmstenfalls sogar Opfer geworden sind.

Die meisten Opfer dieser Maschen sind Seniorinnen und Senioren. Angehörige oder andere Vertraute sollten mit ihnen über die Arbeit der Täter sprechen und "Abwehrstärke" erzeugen. Denn das resolute Auftreten gegen Trickbetrüger ist am Telefon oder an der Haustür nicht unfreundlich.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell