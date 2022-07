Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Gemeindehaus.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.07.2022) entdeckte eine Zeugin, dass Unbekannte in ein Gemeindehaus in der Straße "Im Kälbertal" eingebrochen waren. Vermutlich verschafften sich die Täter in der Nacht vorher durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude. Dort beschädigten sie eine Tür. Geeignetes Diebesgut fanden sie jedoch augenscheinlich nicht. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte telefonisch das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell