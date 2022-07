Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Lippe (ots)

(MO) Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der "Einsteinstraße" in Lage - Billinghausen, wurde am Samstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Da eine erhebliche Menge Gas austrat, wurden die Wohnhäuser im näheren Umkreis evakuiert. Nachdem das Leck in der Gasleitung durch die Stadtwerke Lage verschlossen werden konnte, konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde durch den Gasaustritt niemand.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell