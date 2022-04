POL-EL: Meppen - Vier Verletzte bei Unfall

Lingen (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten am Sonntag gegen 5.15 Uhr zwei Mülltonnen an der Kettelerstraße in Lingen in Brand. Die Feuerwehr aus Lingen war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

mehr