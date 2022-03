POL-HB: Nr.: 0174 --Räuber gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wachtstraße Zeit: 18.03.22, 22.30 Uhr Am späten Freitagabend raubte ein bislang noch unbekannter Täter eine 54 Jahre alte Frau in der Bremer Altstadt aus. Der Räuber konnte mit einer Luxus-Armbanduhr flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Die 54-Jährige wurde vor einem Hotel in der Wachtstraße von dem späteren Täter in ein Gespräch verwickelt. Unvermittelt riss der ...

mehr