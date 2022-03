Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0172--Räuber erbeutet teure Uhr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wachtstraße Zeit: 18.03.22, 22.30 Uhr

Am späten Freitagabend raubte ein bislang noch unbekannter Täter eine 54 Jahre alte Frau in der Bremer Altstadt aus. Der Räuber konnte mit einer Luxus-Armbanduhr flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 54-Jährige wurde vor einem Hotel in der Wachtstraße von dem späteren Täter in ein Gespräch verwickelt. Unvermittelt riss der Mann ihr plötzlich die wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Schlachte. Die Frau erlitt eine leichte Verletzung am Handgelenk.

Bei der Beute handelt es sich um eine silber-schwarze Damen-Armbanduhr der Marke Omega Speedmaster. Die Polizei warnt vor dem Ankauf des gestohlenen Schmuckstückes. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

Der Räuber wurde zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit dunklem Teint beschrieben. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke mit Reißverschluss und eine blaue Jeans. Er sprach mit französischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell