POL-HB: Nr.: 0170 --Polizei begleitet Demonstration

Nr.: 0170 --Polizei begleitet Demonstration--

Ort: Bremen-Neustadt/Mitte/Östliche Vorstadt Zeit: 18.03.2022, 16:00 bis 20:30 Uhr

Am Freitagabend fanden in der Bremer Neustadt und in der Innenstadt jeweils eine Kundgebung und eine Demonstration statt. Bei der Demonstration wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet und polizeifeindliche Parolen skandiert. Einsatzkräfte fertigten mehrere Anzeigen.

Zunächst hielten um 16:00 Uhr auf dem Marktplatz etwa 30 Menschen eine Kundgebung ab. Nach gut anderthalb Stunden wurde diese ohne Zwischenfälle beendet.

Gegen 18:30 Uhr versammelten sich etwa 250 Personen in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Aufzug unter dem Motto "Unsere Solidarität gegen ihre Repression". Auf der Strecke in Richtung Östliche Vorstadt wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet und polizeifeindliche Parolen, wie "ACAB, ganz Bremen hasst die Polizei und Pflastersteine für Bullenschweine" gerufen. Kurz nach der Wilhelm-Kaisen-Brücke wurde die Demonstration aus diesem Grunde von Einsatzkräften gestoppt. Per Lautsprecher forderte die Polizei dazu auf, das Zünden von Pyrotechnik zu unterlassen. Einige der Teilnehmer versuchten daraufhin eine Polizeikette zu durchbrechen, was durch Einsatzkräfte unterbunden wurde. Die Demonstration endete gegen 20:30 Uhr am Ziegenmarkt im Bremer Steintor.

Die Verstöße wurden durch die Polizei dokumentiert und diverse Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Versammlungsgesetz gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an

