POL-HB: Nr.:0165--Razzia gegen illegales Glücksspiel

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Lehrer-Lämpel-Weg Zeit: 17.03.22, 20 Uhr Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Donnerstagabend in Sebaldsbrück eine 76 Jahre alte Bremerin in ihrer Wohnung. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20 Uhr klingelte es an der Tür der Frau im Lehrer-Lämpel-Weg. ...

mehr