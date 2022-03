Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0168--Seniorin in Wohnung überfallen - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Lehrer-Lämpel-Weg Zeit: 17.03.22, 20 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Donnerstagabend in Sebaldsbrück eine 76 Jahre alte Bremerin in ihrer Wohnung. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20 Uhr klingelte es an der Tür der Frau im Lehrer-Lämpel-Weg. Als die Seniorin öffnete, wurde sie von zwei maskierten Männern sofort in die Wohnung zurückgedrängt und gewaltsam auf dem Boden fixiert. Anschließend durchsuchte das Duo die Wohnung, entwendete Bargeld und flüchtete. Die 76-Jährige konnte sich nach einiger Zeit selbst befreien. Sie musste nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fragt: Wer hat Donnerstagabend in diesem Zusammenhang im Lehrer-Lämpel-Weg und in der Wilhelm-Busch-Siedlung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Die Männer waren dunkel gekleidet und mit dunklen Sturmhauben maskiert. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

