POL-HB: Nr.: 0163 --Mann überfallen--

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Rembertikirchweg Zeit: 16.03.2022, 23:40 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überfielen zwei Männer einen 32-Jährigen in Bremen-Mitte. Sie schlugen ihn und raubten ihm Bargeld und sein Handy. Über die Videoleitstelle der Polizei Bremen konnten die Täter identifiziert werden.

Um 23:40 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Straße Rembertikirchweg gerufen. Vor Ort trafen sie auf den 32-Jährigen mit Verletzungen im Gesicht. Er gab gegenüber den Polizisten an, geschlafen zu haben und plötzlich von den beiden Männern unter anderem mit einer Fahrradkette oder einem Fahrradschloss geschlagen worden zu sein. Anschließend hätten die beiden ihm Bargeld und Mobiltelefon geraubt und wären geflüchtet. Umgehend eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer kurz zuvor von der Bundespolizei am Hauptbahnhof kontrolliert wurden. Dort wurden auch ihre Personalien aufgenommen. Die Einsatzkräfte identifizierten sie über Bilder der Videoleitstelle in der näheren Umgebung, als sie Beweismittel in einem Mülleimer entsorgten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

