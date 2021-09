Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Zusammenstoß zwischen Lieferwagen und Pedelec

Warendorf (ots)

Am 10.09.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Telgter mit seinem Pedelec den Radweg der K50 in Fahrtrichtung Münstertor. Ein 33-jähriger Telgter beabsichtigte mit seinem Lieferwagen vom Gildeweg auf die K50 in Fahrtrichtung Münstertor einzubiegen. Dabei stieß er mit seinem Lkw gegen das vorfahrtberechtigte Pedelec. Dessen Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Durch den Sturz wurde auch das Mobiltelefon des 33-Jährigen beschädigt.

