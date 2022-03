Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0171--Drei Tote nach Parzellenbrand--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Hohweg, Osterblumenweg Zeit: 20.03.22, 5.40 Uhr

Bei einem Feuer in einer Parzelle in Walle kamen am Sonntagmorgen drei Menschen ums Leben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 5.40 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr Notrufe, dass eine Parzelle im Osterblumenweg in Flammen stehen würde. Als die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte die Laube in voller Ausdehnung. Drei Menschen konnten nur noch tot aus der Parzelle geborgen werden. Ihre Identitäten konnten noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine weitere Person konnte aus dem Garten der Parzelle gerettet werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Der Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei der Polizei Bremen. Die Brandermittler haben bereits vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

