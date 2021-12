Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim: Geklauter "Streetbuddy" ist wieder zurück

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 25.12.2021, gegen 21:30 Uhr, konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, wie zwei junge Männer einen an einer Straßenlaterne angebrachten "Streetbuddy" in der Kaiserslauterer Straße in 67098 Bad Dürkheim abschraubten und im Anschluss in ihren grauen KIA einluden. Die Täter fuhren im Anschluss in Richtung Bad Dürkheim davon. Dank der detaillierten Zeugenaussage konnte die Adresse des 20- jährigen Täters schnell ausfindig gemacht und aufgesucht werden. Die Mutter des Heranwachsenden fragte bei ihrem Sohn nach. Dieser brachte den "Buddy" kurze Zeit später reumütig zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim zurück. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde er letztendlich an seinen vorgesehenen Platz in der Kaiserslauterer Straße zurückgebracht und an der dortigen Laterne befestigt. Die grüne Figur kann die Autofahrer nun wieder auf spielende Kinder aufmerksam machen. Den Täter aus dem Kreis Worms erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell