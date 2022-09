Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Abbiegeunfall

Fulda. Am Freitag (23.09.), ereignete sich gegen 21.20 Uhr auf der Maberzeller Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei beteiligte Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Eine 20-jährige Toyota-Fahrerin aus Fulda befuhr die Maberzeller Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Vor ihr fuhr ein 46 Jahre alter Fahrer eines Hyundai - ebenfalls aus Fulda stammend. Auf Höhe des Tankstellengeländes Maberzeller Straße beabsichtigte der Hyundai-Fahrer nach links auf dieses Gelände abzubiegen. Die Toyota-Fahrerin erkannte dieses Vorhaben zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7.500 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Sturz mit Motorroller

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.09.), um 7.20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus Neuenstein die B 324 aus Richtung Neuenstein kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe des Abzweigs nach Heenes beabsichtigte er nach links in die Hersfelder Straße abzubiegen. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stürzte. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhausverbracht. Der Roller wurde beim Sturz leicht beschädigt.

Unfall beim Einbiegen

Hauneck. Am Freitag (23.09.), gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal den Sandweg in Hauneck-Eitra und wollte nach rechts auf die B 27 einbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende Pkw-Fahrerin aus Hünfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Hünfelderin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Zusammenstoß

Niederaula. Am Samstag (24.09.), um 1.05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Ausfahrt der A 7 und wollte nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Burghaun. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von 11.000 Euro entstand.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Samstag (24.09.) in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.10 Uhr parkte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld sein Fahrzeug, einen grauen VW Polo, in der Erfurter Straße in Höhe der Hausnummer 11. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den abgestellten Pkw an der hinteren linken Tür. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen

Neuenstein. Am Sonntag (25.09.), um 9.15 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 324 von Obergeis in Richtung Untergeis. Zwischen den beiden Ortschaften kam er aus noch nicht geklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn nach rechts ab und überfuhr ein Geländer, welches seitlich zur Fahrbahn fest im Boden verankert war. Das Fahrzeug bewegte sich weiter die Böschung nach unten und prallte schlussendlich gegen einen Baum unterhalb der Fahrbahn. Dort kam es zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Sonntag (25.09.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße von Ilbeshausen kommend in Richtung Grebenhain. Plötzlich verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-jährige leicht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Polizeistation Lauterbach

Unfallflucht

Am Samstag (24.09.) kam es gegen 7.50 Uhr auf der K 67 zwischen Reibertenrod und Vockenrod zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Opel Corsa kam auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches dadurch erheblich beschädigt wurde. Danach entfernte sich der Unfallverursacher ohne anzuhalten vom Unfallort in Richtung Vockenrod. Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar.

Polizeistation Alsfeld

