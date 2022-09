POL-MA: Helmstadt-Bargen/Flinsbach: Einbruch in Raiffeisenmarkt; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) - Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter aus, um zwischen dem 24. August und dem 09. September in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße, unweit der Hardtweg, einzubrechen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0. Rückfragen bitte an: ...

mehr