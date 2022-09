Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Exhibitionist am Kinderspielplatz; wer kennt den Mann?

Wiesloch (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, stellte sich ein bislang unbekannter Mann am Kinderspielplatz "Am Leimengraben" entblößt zur Schau, sodass zumindest eine Mutter sowie mehrere spielende Kinder dies beobachteten.

Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung abgesetzt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, korpulent; kinnlange, graue Haare; Shorts, grau-blaues T-Shirt.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell