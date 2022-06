POL-PDKH: Verletzte durch Pfefferspray Attacke

Bad Kreuznach - Planig (ots) - Am 12.06.2022 gegen 05:10 Uhr kam es in der Corneliusstraße in Bad Kreuznach, ST Planig, zum Brand mehrerer Mülltonnen. Bei Eintreffen der Streife ist der Brand durch die zuvor alarmierte Feuerwehr bereits weitestgehend gelöscht. Durch den Brand werden ein angrenzendes Mehrparteienhaus sowie ein in der Nähe abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen ...

