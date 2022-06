Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: BAB602 Seitlich gerammt und geflüchtet

Kenn (ots)

Am Dienstag, den 28.06.2022, kurz nach 10 Uhr, befuhr ein schwarzer Seat Arona die BAB602 von Trier kommend in Richtung Autobahndreieck Moseltal. In Höhe der Ehranger Brücke wechselte ein weitere schwarzer Pkw neben dem Seat vom rechten auf den linken Fahrsteifen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeugen seitlich so stark, dass der Seat fast gegen die Mittelschutzplanke geschleudert worden wäre.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzten. (Tel.: 06502 91650)

