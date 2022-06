Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Unbekannte sind am Montag, 20. Juni, in ein Einfamilienhaus in der Saarburgerstraße in Trier eingestiegen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 9.15 und 11.15 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise geben? Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/97792290 zu melden.

