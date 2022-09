Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 48-Jähriger missachtet Haltezeichen der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 48 Jahre alter Peugeot-Fahrer war in der Nacht zum Donnerstag gegen 01:55 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Herrenberg in Richtung Nufringen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Fichtenberg" sollte er im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle angehalten werden. Hierbei missachtete er die Anhaltenzeichen von drei Polizeibeamten und fuhr ungebremst durch die Kontrollstelle durch, sodass ein 28 Jahre alter Polizeibeamter zur Seite springen musste, um eine Kollision mit dem Peugeot zu verhindern. Bei einer sofort eingeleiteten Verfolgung konnte der 48-Jährige schließlich in der Daimlerstraße in Herrenberg gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Peugeot-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von rund 1,6 Promille. Der 48-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da er die eingesetzten Polizeibeamten durchweg beleidigte, muss der 48 Jahre alte Mann nun neben den Strafanzeigen wegen Nötigung und Trunkenheit im Straßenverkehr auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

