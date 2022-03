POL-HF: Sachbeschädigung an Gebäudekomplex - Unbekannter zerstört Schaufensterscheiben

Hiddenhausen (ots) - (jd) Ein 22-jähriger Hiddenhauser bemerkte gestern (27.3.) gegen 15.00 Uhr, dass sein Mercedes entwendet wurde. Der Mann hatte die silberne C-Klasse am Freitag, um etwa 15.00 Uhr in der Ravensberger Straße abgestellt. Als er gestern mit dem Fahrzeug fahren wollte, stellt er fest, dass es nicht mehr an Ort und Stelle war. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise ...

