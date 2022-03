Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Polizei stellt Tatverdächtigen im Nahbereich

Spenge (ots)

(jd) Ein 22-jähriger Engeraner ging gestern (27.3.), um 5.45 Uhr zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Mühlenburger Straße in Richtung Bielefelder Straße. Kurz vor der Einmündung zum Tannenweg kam dem Mann eine Gruppe, bestehend aus etwa fünf Männern, entgegen. Einer dieser Männer schlug plötzlich und unvermittelt auf den 22-Jährigen ein. Dieser stürzte durch die heftige Wucht des Schlages, der ihn gegen den Kopf traf und fiel eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Ein aufmerksamer Zeuge informierte umgehend Polizei und Rettungskräfte. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Engeraner in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die hinzukommenden Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und konnten im Bereich der Straße Am Schürhof einen 22-jährigen Bielefelder stellen, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Die weiteren Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell