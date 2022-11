Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Waltrop: Polizei klärt Unfallflucht mit Wohnmobil

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Ickerner Straße an der Stadtgrenze Castrop-Rauxel/Waltrop hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall am vergangenen Mittwoch (02.11.) "gehört" und dann feststellen müssen, dass der Fahrer eines Wohnmobils wegfuhr, obwohl es an mehreren geparkten Autos Beschädigungen gab. Offenbar war an dem Wohnmobil eine Klappe geöffnet, so dass ein Gegenstand herausragte, der die Autos beschädigte. Dank der Hinweise des Zeugen und der Ermittlungsarbeit der Polizei konnte der Wohnmobil-Fahrer inzwischen gefunden werden. Es handelt sich um einen Mann aus Oberhausen. Im Nachgang wurde außerdem festgestellt, dass bei der Unfallflucht nicht nur drei, sondern sogar vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei über 3.000 Euro. Da der mutmaßliche Verursacher ermittelt werden konnte, sollten die Autobesitzer auch nicht auf Kosten sitzen bleiben.

Wenn Sie als Zeuge eine Unfallflucht mitbekommen, merken Sie sich möglichst viele Details und rufen Sie dann die Polizei an. Sollten Sie selbst mal ein anderes Fahrzeug beschädigen, dann melden Sie sich direkt bei der Polizei. Nur so entgehen Sie einer Anzeige wegen Unfallfluchts. Ein Zettel am beschädigten Auto reicht nicht aus!

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell