Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Jugendliche beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Dienstagabend auf der Castroper Straße unterwegs waren und Hinweise zu einem Vorfall dort machen können. Eine 15-Jährige aus Datteln gab bei der Polizei an, gegen 18.45 Uhr auf der Castroper Straße, in der Nähe der Südring-Kreuzung, von einem Jugendlichen überfallen worden zu sein. Der Täter habe ihr Handy, eine Getränkeflasche und eine Dokumentenmappe entrissen - und sei dann in Richtung Innenstadt weggelaufen. Das Handy konnte die 15-Jährige in einem Gebüsch in der Nähe wiederfinden, der Rest ihrer Sachen war weg. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 15 bis 17 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, dunkle lockige Haare. Bekleidet war er demnach mit einer roten Adidas-Jacke (Blouson) mit pinken Streifen an den Ärmeln. Außertrug trug er eine hellblaue, enge Jeanshose und eine schwarze Baseballkappe. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

