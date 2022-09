Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern begrüßt acht neue Kolleginnen und Kollegen

Kaiserslautern (ots)

Am 1. September 2022 begrüßte und vereidigte der stellvertretende Inspektionsleiter Ulf Birckner acht frischgebackene Laufbahnabsolventen in der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Die sechs jungen Polizeimeister und -meisterinnen sowie zwei Kommissare werden in den verschiedenen Revieren des Inspektionsbereiches in Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Bienwald, Kaiserslautern und Bad Kreuznach eingesetzt. Wir freuen uns über die personelle Verstärkung und wünschen den jungen Polizeibeamten viel Freude im Dienst und Erfolg für ihren weiteren beruflichen Werdegang.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell