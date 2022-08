BPOL-KL: Zeugenaufruf - Plakatkleber im Hauptbahnhof Landau

Kaiserslautern (ots) - Am 17. August 2022 gegen 18:00 Uhr meldete die DB Sicherheit der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, dass eine Person am HBF Kaiserslautern durch einen unbekannten Täter in den Gleisbereich gestoßen wurde. Eine Streife begab sich unverzüglich zu Bahnsteig 1 und traf dort den 77-jährigen Geschädigten an, der bereits durch ...

