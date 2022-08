Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unterlassene Hilfeleistung nach Sturz in den Gleisbereich

Kaiserslautern (ots)

Am 17. August 2022 gegen 18:00 Uhr meldete die DB Sicherheit der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, dass eine Person am HBF Kaiserslautern durch einen unbekannten Täter in den Gleisbereich gestoßen wurde.

Eine Streife begab sich unverzüglich zu Bahnsteig 1 und traf dort den 77-jährigen Geschädigten an, der bereits durch Rettungskräfte versorgt wurde.

Durch die Streife konnten zwei Zeugen vor Ort zum Sachverhalt befragt werden, die beide angaben, dass der Geschädigte nicht absichtlich in den Gleisbereich gestoßen wurde, sondern aufgrund des dichten Gedränges zwischen den Reisenden beim Verlassen des Zuges durch den unbekannten Täter in den Gleisbereich geschoben wurde.

Durch den Sturz verletzte sich der Geschädigte am Kopf und musste durch die Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Westpfalzklinikum verbracht werden.

Der Beschuldigte setzte nach Zeugenangaben seine Reise ungehindert fort, obwohl dieser sich noch einmal umdreht und den Sturz des 77-jährigen bemerkte. Nach Angaben der Reisenden handelte es sich hierbei um einen ca. 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und auffallend langem Kinnbart, der schwarze Kleidung sowie weiße Turnschuhe trug. Weiterhin gaben die Zeugen an, dass die Person vermutlich arabischer Herkunft sei, ca. 1,80 m groß sowie von kräftiger Statur war.

Gegen den bisher unbekannten Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet.

Reisende, die Angaben zu o.g. Sachverhalt machen können, melden sich bitte telefonisch unter 0631-34073-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell