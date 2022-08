Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 26-Jähriger belästigt Frauengruppe

Mainz (ots)

Am 25. August 2022 wurde das Bundespolizeirevier Mainz durch die Vlexx GmbH darüber unterrichtet, dass im Regionalexpress, RE 3, eine männliche Person eine Frauengruppe sexuell belästigte. Eine Streife der Bundespolizei verlegte unverzüglich zum Bahnsteig, am HBF Mainz, wo der Zug kurze Zeit später eintraf. Vor Ort wurden die Beamten von der Zugbegleiterin auf den Beschuldigten aufmerksam gemacht, der sich bereits vom Zug entfernen wollte. Die Streife befragte die dreiköpfige Frauengruppe, im Alter von 17, 18 und 26 Jahren über den Vorfall. Dabei wurde festgestellt, dass es sich hierbei um zwei Ukrainerinnen und eine Deutsche handelte. Die beiden ukrainischen Frauen konnten sich aufgrund der Sprachbarriere nur in englischer Sprache mit den Beamten verständigen. Die deutsche Geschädigte gab allerdings an, dass der Beschuldigte sich auf Höhe des Bahnhofs Ingelheim zu den Frauen setzte. Im Anschluss forderte er die beiden Ukrainerinnen auf mit ihm nach Hause zu gehen und fasste der 26-jährigen Deutschen an den Arm. Diese riss sich los und die Frauengruppe entfernte sich von dem Beschuldigten und ging in den hinteren Zugabteil. Doch der Beschuldigte ließ nicht locker und folgte der Gruppe. Als dieser, durch ein mitreisendes Ehepaar auf sein Verhalten angesprochen wurde, beleidigte er diese und belästigte die Frauengruppe erneut. Nachdem die Geschädigten zum Sachverhalt befragt wurden und Strafantrag stellten, konnten diese ihren Reiseweg fortsetzen. Des Weiteren wurde der Beschuldigte von den Beamten über den Sachverhalt befragt und gab zunächst an, sich nicht äußern zu möchten. Kurz darauf teilte er den Beamten jedoch mit, dass die Frauen keinen Oralverkehr mit ihm vollziehen wollten. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 26-Jährige von der weiteren Zugfahrt ausgeschlossen und gegen ihn wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem zuständigen Kriminalkommissariat der Landespolizei Mainz geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell