Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an mehreren Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mindestens fünf Pkw wurden am Wochenende in der Düsternortstraße in Delmenhorst beschädigt. An allen Tatorten gingen die unbekannten Täter*innen dabei gleich vor.

In der Zeit von Samstag, 21. Mai 2022, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 22. Mai 2022, 10:00 Uhr, begaben sie sich in der Düsternortstraße zu geparkten Pkw und beschädigten deren Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden betrug ungefähr 500 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich im Tatzeitraum zwischen Sonderburger Straße und Brendelweg bewegt haben, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell