POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 22.05.2022

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen Am 21.05.2022, um 16.05 Uhr, wurde ein 37-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Elbinger Straße in Delmenhorst angehalten. Am 21.05.2022, um 19.05 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer (aus Gütersloh) in der Bismarckstraße in Delmenhorst angehalten. Bei den Kontrollen stellten die Beamten fest, dass beide PKW-Führer nicht im Besitz ...

mehr