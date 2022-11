Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein 45-Jähriger parkte am Abend des 02.11.2022 seinen grauen VW Passat auf dem Matthias-Kirch-Weg. Als er am nächsten Morgen gegen 11.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an dem vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher hinterließ grünen Lackabrieb an der vorderen Stoßstange. Weitere Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor. Die Schadenssumme wird auf 5000 Euro geschätzt.

Am 03.11.2022 kam es auf dem Waldparkplatz an der Oberhausener Straße zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer Kia Sportage an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Dorsten

Auf der Asternstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag (02.11.) und Donnerstagmorgen (03.11.) ein schwarzer Seat Ibiza beschädigt. Die Halterin stellte Dellen und Kratzer über die komplette Fahrerseite fest. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am 03.11.2022 gegen 17.45 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem grauen Hyundai i30 hinter einem weißen Opel Grandland durch einen Kreisverkehr auf die Karlstraße. Dort kam den beiden ein Pkw entgegen, der plötzlich in den Gegenverkehr lenkte. Der 61-jährige Fahrer des Opel bremste stark ab, da er einen Zusammenstoß vermutete. Die 25-Jährige Fahrerin konnte nicht schnell genug reagieren und fuhr auf den Opel auf, sodass der Hyundai an der Frontstoßstange und der Opel an der Heckstoßstange beschädigt wurden. Beide Fahrer konnten keine näheren Angaben zu dem Unfallverursacher machen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Datteln

Auf der Wittener Straße wurde am 07.11.2022 zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr ein blauer Subaru Forester beschädigt. Der Pkw weist Beschädigungen am Stoßfänger, Kotflügel und an der Beleuchtungseinrichtung vorne rechts auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

