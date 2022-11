POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Neubau für das Unterkunftsgelände - Vergabeverfahren läuft noch bis Februar 2024

Recklinghausen (ots) - Bottrop Ein 45-Jähriger parkte am Abend des 02.11.2022 seinen grauen VW Passat auf dem Matthias-Kirch-Weg. Als er am nächsten Morgen gegen 11.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an dem vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher hinterließ grünen Lackabrieb an der vorderen Stoßstange. Weitere ...

