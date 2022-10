POL-PDKH: Trunkenheitsfahrt

Simmertal (ots) - Am Dienstag, den 27.09.2022, klingelt gegen 23:00 Uhr eine unbekannte Frau an der Wohnungseingangstür eines Einfamilienhauses in der Soonwalder Straße, Ortsgemeinde Simmertal. Die ca. 25 Jährige bat den Hausbewohner um ein Telefon, da sie eine Autopanne habe. Unmittelbar darauf betreten drei unbekannte männliche Täter die Wohnung und bedrohen die beiden Geschädigten mit Waffen. Einer der Täter beaufsichtigt die beiden Hausbewohner im Erdgeschoß, ...

