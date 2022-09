Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall durch falsch beladenen Anhänger

Bad Kreuznach, B41 (ots)

Am 30.09.2022, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B41, Höhe KH-Planig. Hierbei befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Kaiserslautern, die B41 in Fahrtrichtung BAB 61. Vermutlich aufgrund eines falsch mit Doppel T-Trägern beladenen Anhängers, kam das Gespann ins Schlingern, sodass PKW und Anhänger zur Seite umkippten. Es kam zu keiner Kollision des Gespanns mit anderen Fahrzeugen oder der Seitenbegrenzung. Am PKW entstand Totalschaden und am Anhänger nur geringfügiger Schaden. Wie durch ein Wunder wurden weder der alleinbeteiligte Fahrer, noch andere verletzt. Die B41 musste kurzfristig gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Anhänger zu hecklastig beladen, sodass die Hinterachse angehoben wurde. Vermutlich führte dies zum Kontrollverlust über das Fahrzeug. Hinweise auf eine Überladung des Fahrzeuges gab es nicht. Das Gespann wurde im Anschluss abgeschleppt.

