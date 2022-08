Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag (08./09.08.2022) in ein Wohnhaus an der Straße Am Bergwald eingebrochen. Die Täter gelangten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 17.00 Uhr zunächst über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäudeinnere und über das offene Treppenhaus schließlich zu den Wohnungstüren. Nachdem das Aufhebeln der Wohnungstüren jedoch fehlschlug, gelangten die Täter offenbar über ein Terrassen- und ein Balkonfenster in zwei Wohnungen und durchsuchten dort verschiedene Räume und Schränke. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

