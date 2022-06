POL-NOM: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Mittwoch, 01.06.2022, hat ein 68 Jahre alter Einwohner aus der Einbecker Ortschaft Dassensen in der Kuhstraße mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen wollen. Hierbei geriet ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Schuppen in Brand. Der Schuppen brannte völlig nieder, wobei auch noch die Außenfassade eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Löschung des Feuers ...

mehr