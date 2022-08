Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Die Polizei warnt aktuell vor Betrügereien an der Haustür

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Seit etwa einer Woche häufen sich Fälle des sogenannten Haustürbetruges, weshalb die Polizei aus aktuellem Anlass warnt:

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstag (02.08.2022) in Bad Cannstatt als Bankmitarbeiter ausgegeben und einer 95 Jahre alte Frau um Bargeld betrogen. Der Unbekannte klingelte gegen 17.45 Uhr an der Haustür der Seniorin und gab sich als Bankmitarbeiter ihrer Bank aus. Der Mann behauptete, dass gerade falsche 100-Euro-Scheine im Umlauf seien und er diese auf ihre Echtheit überprüfen müsse. Die 95-Jährige händigte ihm daraufhin in ihrer Wohnung einen Schein aus. Als der Unbekannte die Banknote in den Händen hielt, behauptete er, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln würde. Nachdem er ihr versicherte, dass ihr das Geld gutgeschrieben werden würde, ging er aus dem Haus.

Der Mann soll etwa 65 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, eine normale Statur sowie graue Haare gehabt haben. Er sprach akzentfrei Deutsch, trug ein helles Hemd, eine beige lange Hose und hatte ein gepflegtes Äußeres.

Aktuell kommt es vermehrt zu solchen Vorfällen, weshalb die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit bittet. Melden Sie sich bei den geringsten Zweifeln unter der 110 bei der Polizei oder ziehen Sie ihre Angehörigen ins Vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

