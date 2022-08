Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Skelettfund Leichnam identifiziert

Stuttgart-Möhringen (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag (04.08.2022) ein Skelett in einem Waldstück an der Fasanenhofstraße aufgefunden worden ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/hp4y1), haben die Beamten nun im Zuge der Obduktion den Leichnam identifiziert. Es handelt sich dabei um einen zum damaligen Zeitpunkt 37 Jahre alten Mann, der Mitte Juli 2021 als vermisst gemeldet wurde. Aufgrund der Spurenlage und der Obduktionsergebnisse gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Verstorbene Opfer einer Straftat geworden ist.

