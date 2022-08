Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Achtjähriges Mädchen angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Dienstagmorgen (09.08.2022) bei dem ein Autofahrer ein achtjähriges Mädchen in der Hackstraße angefahren haben soll. Das Mädchen befand sich mit ihrem Cityroller gegen 07.45 Uhr am Fußgängerüberweg der Stadtbahnhaltestelle Raitelsberg. Hier wollte sie die Hackstraße von der Abelsbergstraße kommend in Richtung Parkstraße überqueren. Ein beigefarbener VW Golf mit Stuttgarter Kennzeichen soll aus Richtung Bergfriedhof kommend, in Richtung Schlachthof gefahren sein und das Mädchen auf dem Fußgängerüberweg angefahren haben. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer soll daraufhin abgebremst und kurz gewartet haben bis das Kind die Fahrbahn verlassen hatte. Anschließend fuhr er weiter. Der Fahrer wird als zirka 30 Jahre alt und mit heller Haut beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

